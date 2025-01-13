В Ростовской области количество безработных сократилось на 19,6%

В Ростовской области численность занятого населения с сентября по ноябрь выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го года. Такую информацию приводит Росстат по итогам выборочного обследования рабочей силы.
Уровень занятости населения в донском регионе остается одним из самых высоких в Южном федеральном округе: в сентябре-ноябре он составил 62,5%. Безработных в этот период было зафиксировано 51,8 тысячи человек. За год их количество сократилось на 19,6%. Уровень общей безработицы сохраняется в пределах 2,3 процента.
Отметим, лидером по уровню безработицы в ЮФО стала республика Калмыкия — 4,5% неработающего населения. На втором месте оказался Севастополь — 2,5%. На третьем и четвертом расположились Крым и Астраханская область: у них по 2,4%.