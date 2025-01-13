В Ростовской области количество безработных сократилось на 19,6%

Уровень занятости населения в донском регионе остается одним из самых высоких в Южном федеральном округе: в сентябре-ноябре он составил 62,5%. Безработных в этот период было зафиксировано 51,8 тысячи человек. За год их количество сократилось на 19,6%. Уровень общей безработицы сохраняется в пределах 2,3 процента.