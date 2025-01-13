В Воронеже после капремонта свои двери для учеников открыла школа № 29

«В новом корпусе, который был построен в 70-е годы, были узкие темные коридоры, благодаря ремонту их обновили — постарались сделать более легкими и прозрачными. В школе появилось дополнительное пространство — удалось создать зоны отдыха, медиатеку, небольшой швейный цех для девочек, обустроить мастерские для мальчиков, а также приобрести оборудование для занятий робототехникой. Полностью отремонтировали столовую и оснастили ее современной техникой, спортивный зал».