В Воронеже после капремонта свои двери для учеников открыла школа № 29

Сегодня, 13 января, более 750 детей, педагоги и другие работники воронежской школы № 29 вернулись к занятиям в обновленном здании. Во время капремонта дети обучались в других образовательных учреждениях Коминтерновского района. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Планировалось, что школа откроется в сентябре 2024 года, однако сроки были сдвинуты из-за обнаруженных аварийных перекрытий старого здания постройки 40-х годов прошлого века. Также во время работ появились и другие вопросы, требующие оперативного решения.
Утро первого учебного дня после новогодних каникул началось с церемонии поднятия флага Российской Федерации под государственный гимн. Символический ключ от учреждения директору передал представитель фирмы подрядчика. После торжественного открытия школы ребята вместе с педагогами отправились на уроки.
«В новом корпусе, который был построен в 70-е годы, были узкие темные коридоры, благодаря ремонту их обновили — постарались сделать более легкими и прозрачными. В школе появилось дополнительное пространство — удалось создать зоны отдыха, медиатеку, небольшой швейный цех для девочек, обустроить мастерские для мальчиков, а также приобрести оборудование для занятий робототехникой. Полностью отремонтировали столовую и оснастили ее современной техникой, спортивный зал».