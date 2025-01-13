У Центра семьи «Казан» отметят старый Новый год

Напомним, мероприятия в парках и скверах Казани в новогодние каникулы посетили порядка 600 тысяч человек — это примерно на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. 15 января начнется постепенный демонтаж елок, однако иллюминация еще сохранится.