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У Центра семьи «Казан» отметят старый Новый год

Праздничная программа стартует в 17:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Сегодня у Центра семьи «Казан» пройдет мероприятие, посвященное старому Новому году. Для гостей и жителей города подготовили концертную программу.

На событии выступят артисты Казанской городской филармонии. Музыкальный вечер продлится с 17:00 до 19:00, сообщили в управлении культуры. Вход свободный, концерт состоится у сцены вблизи елочного городка.

Праздничная программа запланирована и для жителей поселка Дербышки. Всех желающих приглашают собраться у елочного городка в сквере по ул. Мира и вместе отметить старый Новый год. Мероприятие стартует в 18:00.

В Казанском Кремле сегодня последний день работают ярмарки. Посетить двор Присутственных мест горожане могут до 22:00, а Пушечный двор — до 19:00.

Напомним, мероприятия в парках и скверах Казани в новогодние каникулы посетили порядка 600 тысяч человек — это примерно на 100 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. 15 января начнется постепенный демонтаж елок, однако иллюминация еще сохранится.

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