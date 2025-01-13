14 ученых Ростовской области вошли в число самых цитируемых в мире

В Ростовской области 14 ученых Южного федерального университета вошли в рейтинг самых цитируемых экспертов в мире по версии университета Стэнфорда. Влияние специалистов в научном сообществе оценили с помощью данных Elsevier BV, рассказали в ЮФУ.
Уточним, специалистов внесли в топ из 2% самых цитируемых ученых мира. Оценка выносилась с учетом достижений исследователей за всю их карьеру, а также отдельно за 2024 год.
В рейтинг вошли: Владимир Минкин, Максим Хлопов, Дмитрий Рубан, Анатолий Узденский, Александр Солдатов, Игорь Уфлянд, Татьяна Минкина, Вера Бутова, Эдуард Воробьев, Руслан Миняев, Александр Пожарский, Четан Кесвани, Вишну Д. Раджпут, Сухиль Хури.
Особое место среди самых цитируемых ученых также занимает доктор химических наук, профессор и действительный член РАЕН Александр Гарновский, чьи труды даже после его смерти продолжают оставаться востребованными в научном сообществе. Добавим, в прошлом году в рейтинг попали 10 сотрудников донского вуза.