В Челябинской области колбаса и масло не прошли проверку качества

В Челябинской области каждая восьмая проба животноводческой продукции оказалась несоответствующей требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Эксперты отобрали 1,4 тысяч проб пищевой продукции от крупных производителей сливочного масла и молочной продукции, мясных полуфабрикатов и колбасы, рыбной продукции. Пробы отбирали на производстве, в магазинах и в социально значимых учреждениях.
Анализ проб в аккредитованных аудиториях показал, что каждая восьмая из них имеет нарушение регламентов. Недобросовестным производителям объявили предостережение. У предприятий отозвали 272 деклараций соответствия.