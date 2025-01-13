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В Челябинской области колбаса и масло не прошли проверку качества

Каждая восьмая проба оказалась изготовлена с нарушениями технических регламентов.

Источник: pxhere.com

В Челябинской области каждая восьмая проба животноводческой продукции оказалась несоответствующей требованиям технических регламентов. Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Эксперты отобрали 1,4 тысяч проб пищевой продукции от крупных производителей сливочного масла и молочной продукции, мясных полуфабрикатов и колбасы, рыбной продукции. Пробы отбирали на производстве, в магазинах и в социально значимых учреждениях.

Анализ проб в аккредитованных аудиториях показал, что каждая восьмая из них имеет нарушение регламентов. Недобросовестным производителям объявили предостережение. У предприятий отозвали 272 деклараций соответствия.