В Челябинской области колбаса и масло не прошли проверку качества

Эксперты отобрали 1,4 тысяч проб пищевой продукции от крупных производителей сливочного масла и молочной продукции, мясных полуфабрикатов и колбасы, рыбной продукции. Пробы отбирали на производстве, в магазинах и в социально значимых учреждениях.