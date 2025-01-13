Донорские акции проведут в двух районах Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Профилактические мероприятия проведут 14 и 18 января.
В Северский район мобильный комплекс краевой станции переливания крови приедет 14 января. Специалисты будут работать на базе поликлиники в селе Львовском, по улице Гоголя, 7.
В Калининском районе акцию проведут 18 января. Ее организуют в ЦРБ по улице Ленина, 145.
Прошлые выездные акции проводили в Горячем Ключе и поселке Афипском в начале января.
«Благодаря 89 донорам заготовили более 30 литров крови. Спасибо всем участникам донорских акций за активную жизненную позицию и желание помочь», — сказала замруководителя Станции переливания крови Виктория Базнамина.