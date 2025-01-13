«Отмечала день рождения ребенка». Пьяная витебчанка везла ребенка в сад на авто и попалась

Пьяная витебчанка везла ребенка в сад после пьянки на детский день рождения, рассказали в пресс-службе МВД.
Так, сотрудниками ГАИ был остановлен «Ситроен», за рулем которого была 25-летняя женщина. Гаишники увидели у женщины-водителя явные признаки опьянения, в салоне авто был ее шестилетний ребенок.
Витебчанка рассказала, что накануне вечером она отмечала день рождения ребенка и выпивала.
Медосвидетельствование показало более 1,1 промилле алкоголя.
На фигурантку составили административный протокол за нетрезвое вождение. Ей грозит штраф в 200 базовых величин (8,4 тысячи белорусских рублей в январе 2025-го), а также лишение водительских прав на пять лет.
Также гомельчанин лишился прав за резкий маневр на встречной полосе.