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«Отмечала день рождения ребенка». Пьяная витебчанка везла ребенка в сад на авто и попалась

Витебчанка пила на дне рождения ребенка, а утром везла его в сад и попалась ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

Пьяная витебчанка везла ребенка в сад после пьянки на детский день рождения, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, сотрудниками ГАИ был остановлен «Ситроен», за рулем которого была 25-летняя женщина. Гаишники увидели у женщины-водителя явные признаки опьянения, в салоне авто был ее шестилетний ребенок.

Витебчанка рассказала, что накануне вечером она отмечала день рождения ребенка и выпивала.

Медосвидетельствование показало более 1,1 промилле алкоголя.

На фигурантку составили административный протокол за нетрезвое вождение. Ей грозит штраф в 200 базовых величин (8,4 тысячи белорусских рублей в январе 2025-го), а также лишение водительских прав на пять лет.

Также гомельчанин лишился прав за резкий маневр на встречной полосе.