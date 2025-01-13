Прокуратура проверит информацию о нарушении прав фермеров в Ростовской области

Местные жители пожаловались в мессендежрах и соцсетях, что крупный предприниматель пытается отобрать у них плодородные земли. По их словам, для этого он использует финансовый, административный и силовой ресурсы. Якобы у несогласных сжигают скот, угрожают убийствами и разорением.