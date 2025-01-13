Прокуратура проверит информацию о нарушении прав фермеров в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области проверит соблюдение требований законодательства по информации о нарушении прав фермеров в Сальском районе.
Местные жители пожаловались в мессендежрах и соцсетях, что крупный предприниматель пытается отобрать у них плодородные земли. По их словам, для этого он использует финансовый, административный и силовой ресурсы. Якобы у несогласных сжигают скот, угрожают убийствами и разорением.
На публикацию отреагировали следовали, которые организовали проверку изложенных в соцмедиа фактов. Дело взяла под свой контроль прокуратура Ростовской области. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости применения мер реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом.