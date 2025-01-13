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Прокуратура проверит информацию о нарушении прав фермеров в Ростовской области

К жалобам фермеров в Сальском районе прислушалась областная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области проверит соблюдение требований законодательства по информации о нарушении прав фермеров в Сальском районе.

Местные жители пожаловались в мессендежрах и соцсетях, что крупный предприниматель пытается отобрать у них плодородные земли. По их словам, для этого он использует финансовый, административный и силовой ресурсы. Якобы у несогласных сжигают скот, угрожают убийствами и разорением.

На публикацию отреагировали следовали, которые организовали проверку изложенных в соцмедиа фактов. Дело взяла под свой контроль прокуратура Ростовской области. По окончании проверочных мероприятий будет решен вопрос о необходимости применения мер реагирования. Кроме того, прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом.