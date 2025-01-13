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В 2024 год Роспотребнадзор отреагировал на почти 120 жалоб уфимцев на шум

Роспотребнадзор за 2024 год рассмотрел в Уфе 127 жалоб на шум.
Источник: Комсомольская правда

За 2024 год Роспотребнадзор рассмотрел в Уфе 127 жалоб на шум, 70% из которых связаны с превышением гигиенических нормативов. По выявленным нарушениям по соответствию уровней шума управление выдало предостережения.

— Жалобы на шум, вызванный поведением соседей, не рассматриваются управлением, — отметили в ведомстве.

Представители Роспотребнадзора отметили, что сотрудники ведомства рассматривают жалобы, когда источниками шума является работа инженерно-технологического оборудования: системы вентиляции и кондиционирования, отопления (включая насосное оборудование), лифты, холодильные оборудования встроенных и пристроенных к жилым домам объектов торговли, сферы обслуживания и общественного питания.

Если вас беспокоит шум технического характера, то в первую очередь нужно письменно обратиться в свою управляющую компанию или организацию, которая нарушает ваши права.

— В претензии следует указать суть нарушения, ваши требования и срок устранения. Если ответа нет и ваши требования не выполнены — обращайтесь к нам либо в суд для защиты нарушенных прав, — отметили в Роспотребнадзоре.

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