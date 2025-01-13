Бывший прокурор Омской области стал почётным гражданином региона

Губернатор Виталий Хоценко присвоил звание «Почетный гражданин Омской области» Сергею Казакову, который ранее занимал должность главного прокурора в регионе. Распоряжение о награде опубликовали на портале правовой информации.
В течение 16 лет, с 1992 года, Сергей Казаков руководил областной прокуратурой, а в 2008 году вышел на пенсию, достигнув предельного возраста для госслужащих — 60 лет. Согласно распоряжению, Казакова наградили «за особую длительную плодотворную деятельность в органах прокуратуры и обретённый авторитет у жителей Омской области».
Отметим, что почётные граждане Омской области имеют право на публичное использование своего статуса, безотлагательный приём у чиновников, ежемесячные доплаты к пенсии, а также бесплатное санаторное лечение на российских курортах один раз в год и другие привилегии.