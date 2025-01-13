Названы самые популярные и необычные имена младенцев в 2024 году

Михаил и Софья стали самыми популярными именами для младенцев в Нижегородской области в 2024 году. В прошлом году 610 новорожденных мальчиков назвали Михаилом, а 495 девочек — Софьями, рассказала руководитель регионального ЗАГСа Ольга Краснова на пресс-конференции 13 января.
Также в десятку самых популярных мужских имен вошли Александр, Артем, Матвей, Иван, Максим, Тимофей, Дмитрий, Лев и Роман, при этом последние два имени впервые вошли в эту десятку. Среди редких имен мальчиков числятся Сулейман, Рафаэль, Домиан, Ерофей, Авдей, Спартак, Святогор, Соломон, Алфей, Капитон, Дорофей, Вильгельм, Данте, Феофан, Августин, Сафрон, Меркурий, Мир, Адам и др.
Девочек чаще всего называли Анна, Виктория, Василиса, Ева, Мария, Варвара, Полина, Алиса и Александра.
«Единственным изменением стало то, что из первой десятки имен пропала Анастасия, которая лидировала много лет, а сейчас занимает топ-20 самых популярных женских имен», — отметила Ольга Краснова.
Среди редких имен девочек в прошлом году отмечались Забава, Марфа, Астра, Анжелика, Роза, Евпатория, Эстелла, Беатриче, Золушка, Сиена, Фея, Патрисия, Кассия, Малина, Вея, Весняна, Сельвина, Виолетта, Беатриса, Нателла, Феврония, Августина, Ия, Меланья, Ясна, Стелла и др.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 22 184 ребенка родилось в Нижегородской области в 2024 году. Это на 5% меньше, чем в предыдущем году.