Прокуратура помогла открыть фельдшерско-акушерский пункт в Ростовской области

В Ростовской области после проверки подрядчика и судебного иска смогли добиться более быстрого открытия фельдшерско-акушерского пункта. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
Как выяснилось, в феврале 2024 года был заключен контракт на поставку и монтаж конструкции нового ФАПа в хуторе Красный Крым. Однако работы в итоге не были завершены в установленный срок.
После этого в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Специалисты сначала внесли представление организации, а потом обратились в суд. По итогам слушаний подрядчик получил штраф по статье «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом» (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).
— Благодаря вмешательству надзорного ведомства в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.