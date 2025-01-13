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Прокуратура помогла открыть фельдшерско-акушерский пункт в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники прокуратуры ускорили открытие нового ФАПа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после проверки подрядчика и судебного иска смогли добиться более быстрого открытия фельдшерско-акушерского пункта. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, в феврале 2024 года был заключен контракт на поставку и монтаж конструкции нового ФАПа в хуторе Красный Крым. Однако работы в итоге не были завершены в установленный срок.

После этого в ситуацию вмешались сотрудники прокуратуры. Специалисты сначала внесли представление организации, а потом обратились в суд. По итогам слушаний подрядчик получил штраф по статье «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом» (ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ).

— Благодаря вмешательству надзорного ведомства в настоящее время фельдшерско-акушерский пункт введен в эксплуатацию, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.