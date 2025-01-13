Работы по реконструкции «трассы смерти» Омск — Тюмень начнутся в 2028 году

Глава региона Виталий Хоценко заявил, что расширение печально известной трассы Тюмень-Омск, которую называют «трассой смерти», начнется только в 2028 году. По проекту трассу расширят до 4 полос.
По словам Хоценко, проект сталкивается со значительными трудностями и будет реализован в рамках конституционной модели. Ранее на этой трассе произошло множество смертельных аварий.
На данный момент утвержден план проведения капитального ремонта участка трассы в Любинском районе (540−579 км). Завершение работ намечено на 2028 год.
16 марта на участке трассы районе 565-го километра произошла страшная авария, унесшая жизни 8 человек, в том числе и 2 детей.