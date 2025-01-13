В Уфе изменилась схема маршрутов автобусов № 167п и 258 П

Так как на остановке Академика Сулейманова в ЖК Цветы Башкирии затруднен разворот для автобусов большого класса, а также по просьбам жителей, маршрут № 167 теперь ходит в прямом направлении с заездом на остановку Академика Сулейманова в ЖК Цветы Башкирии, а в обратном направлении — без заезда. Маршрут выполняет рейс по улице Заки Валиди до Телецентра, и останавливается на Гостином Дворе.