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В Уфе изменилась схема маршрутов автобусов № 167п и 258 П

В Уфе изменилась схема межмуниципальных маршрутов № 167п и 258 П. Такое решение было принято в связи с многочисленными просьбами жителей и для повышения безопасности и качества транспортного обслуживания населения, сообщает пресс-служба минтранса республики.

Источник: Башинформ

Так как на остановке Академика Сулейманова в ЖК Цветы Башкирии затруднен разворот для автобусов большого класса, а также по просьбам жителей, маршрут № 167 теперь ходит в прямом направлении с заездом на остановку Академика Сулейманова в ЖК Цветы Башкирии, а в обратном направлении — без заезда. Маршрут выполняет рейс по улице Заки Валиди до Телецентра, и останавливается на Гостином Дворе.

Что касается маршрута № 258 П, то его продлили до остановки ЖК Город Природы. В числе изменений — данный маршрут не заезжает на улицу Генерала Кусимова, где отсутствует разворотная площадка для автобусов.