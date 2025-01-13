Садовничий: в МГУ в рамках нового проекта изучат механизмы потери сознания

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Институт перспективных исследований мозга Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в рамках нового научного проекта изучит механизмы, связанные с появлением и исчезновением сознательного состояния у человека. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Наш Институт перспективных исследований мозга начинает новый проект, цель которого — выявление специфических режимов активности головного мозга, связанных с появлением и исчезновением сознательного состояния», — сказал он, выступая на торжественном заседании, посвященном 270-летию вуза.
Он отметил, что ученые будут использовать «инновационные методы оптической визуализации активности нейронов различных зон головного мозга» и проанализируют эту активность с помощью новых физико-математических методов.
«Этот проект очень важен для уточнения сложной картины современных теорий сознания. Он важен для понимания материальных основ сознания, для диагностики состояний сознания при ряде клинических патологий», — добавил глава МГУ.
Садовничий также упомянул о том, что ученые вуза вместе с коллегами переходят к клиническим испытаниям нейроинтерфейсных тренажеров для восстановления движений у пациентов после инсультов и черепно-мозговых травм. Университет также ведет разработку нейроинтерфейсов нового поколения.