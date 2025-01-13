Садовничий: в МГУ в рамках нового проекта изучат механизмы потери сознания

Садовничий также упомянул о том, что ученые вуза вместе с коллегами переходят к клиническим испытаниям нейроинтерфейсных тренажеров для восстановления движений у пациентов после инсультов и черепно-мозговых травм. Университет также ведет разработку нейроинтерфейсов нового поколения.