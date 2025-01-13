Синоптики прогнозируют слабую метель в отдельных районах Казани днем 14 января

14 января в Казани будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6−11 м/с. В ночные часы температура воздуха составит −4..-6 градусов. Днем возможны порывы ветра до 14 м/с, в отдельных районах синоптики прогнозируют слабую метель. Столбики термометров покажут от −2 до −4 градусов.
В Татарстане во вторник ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха составит −3..-8 градусов. Осадки местами сохранятся днем, возможна слабая метель. Столбики термометров будут находиться в пределах 1−6 градусов мороза.
15 января ночью в республике похолодает до −4..-9 градусов, синоптики обещают небольшой снег. В дневные часы столбики термометров поднимутся до −1..-6 градусов. Возможны снегопад, местами метель.
Осадки сохранятся в регионе в четверг, 16 января. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов ниже нуля. Днем осадки прекратятся, небольшой снег возможен на востоке РТ. Днем температура воздуха составит −3..-8 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 17 и 18 января временами пройдет небольшой снег. В ночные часы температуры воздуха понизятся до −9..-14 градусов. 17 января местами будет до 18 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов.