Синоптики прогнозируют слабую метель в отдельных районах Казани днем 14 января

14 января в Казани будет облачно, возможен небольшой снег. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6−11 м/с. В ночные часы температура воздуха составит −4..-6 градусов. Днем возможны порывы ветра до 14 м/с, в отдельных районах синоптики прогнозируют слабую метель. Столбики термометров покажут от −2 до −4 градусов.