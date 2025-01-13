СМИ назвали еще одну возможную причину пожара в Калифорнии

По данным газеты, энергетическая компания Southern California Edison, которой принадлежит вышка, отрицает ответственность за инцидент, заявляя, что их оборудование работало без сбоев. Ранее компания, обслуживающая 15 миллионов человек в Калифорнии, сообщила о проводимом в ее отношении расследовании по поводу возможной связи начала одного из масштабных пожаров в штате после повреждения ее линии электропередачи в день возгорания.