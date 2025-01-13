Физическая активность и полезные пятиминутки помогут эффективно вернуться к работе после праздников

Одной из проблем постпраздничных дней можно назвать налаживание рабочего ритма. Для многих вернуться к работе после длительных выходных бывает непросто. На этом фоне крупнейшие компании тему постпраздничной адаптации сделали частью своей корпоративной культуры. HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова дала пять простых, но действенных рекомендаций о том, как плавно войти в прежний режим.
Во-первых, стоит начать с планирования коротких промежутков работы. Тут подойдет метод «час работы — 5 минут отдыха». Даже 5 минут прогулки по офису будет достаточно, чтобы дать мозгу отдых. Мария отметила, что сотрудники банка любят проводить такие пятиминутки в кофе-поинтах или работать в них, когда появляется желание сменить обстановку.
Также имеет значение коммуникация с коллегами. Можно начать работу с неформальных встреч с командой, где будут обсуждаться планы и успехи прошлого года. Такие небольшие события помогают создать общее настроение.
Мария Прохорова, HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: предоставлено Сбербанком.
По словам Марии Прохоровой, сидячий образ жизни может спровоцировать вялость и апатию. Исправить ситуацию помогут небольшие физические активности. Это могут быть прогулки во время обеда или легкая зарядка. Так, сотрудники банка имеют возможность посещать бесплатные корпоративные спортзалы, в том числе, во время перерыва, что позволяет им повысить уровень энергии и развивает самодисциплину.
Немаловажен и психологический настрой. Не стоит воспринимать возвращение к работе как стресс, лучше подумать о том, какие возможность открываются в начале года.
И, конечно, стоит отметить внедрение постпраздничных традиций на рабочем месте. Например, можно организовать совместный завтрак с коллегами в столовой или обменяться символическими подарками, которые потом пригодятся в работе. Это значительно поможет поднять настроение в команде.
Важно помнить, что начало года — это не гонка, а возможность подойти к работе с новым вдохновением и энергией. Главное — дать себе время и поддерживать друг друга.