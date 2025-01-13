Физическая активность и полезные пятиминутки помогут эффективно вернуться к работе после праздников

По словам Марии Прохоровой, сидячий образ жизни может спровоцировать вялость и апатию. Исправить ситуацию помогут небольшие физические активности. Это могут быть прогулки во время обеда или легкая зарядка. Так, сотрудники банка имеют возможность посещать бесплатные корпоративные спортзалы, в том числе, во время перерыва, что позволяет им повысить уровень энергии и развивает самодисциплину.