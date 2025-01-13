Уголовное дело возбудили против ранившего троих людей в магазине в Щелкове

В подмосковном Щелкове 13 января 20-летний мужчина без всяких очевидных причин набросился с ножом на покупателей и ранил трех человек. Его скрутили, полиция доставила нападавшего в местное управление МВД. Из разговора с родителями мужчины стало известно, что он прошел срочную службу в разведке. Возможными причинами инцидента отец назвал хронический недосып сына и то, что молодой человек «постоянно сидит в компьютере». По данным полиции, в момент нападения агрессор был пьян.