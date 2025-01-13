МГУ установит в КЧР прибор, измеряющий расстояние до Луны с точностью менее 1 мм

«Обширные научные перспективы у нашей Кавказской горной обсерватории с уникальным оборудованием. В ближайшее время мы планируем установить [там] лазерный дальномер Луны, который позволит определять расстояние до Луны с точностью [менее] 1 мм», — сказал Садовничий, выступая на торжественном заседании, посвященном 270-летию вуза.