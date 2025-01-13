МГУ установит в КЧР прибор, измеряющий расстояние до Луны с точностью менее 1 мм

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Лазерный дальномер, измеряющий расстояние до Луны с точностью менее 1 мм, будет установлен в Карачаево-Черкесии на базе Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, являющегося одним из подразделений Московского государственного университета (МГУ). Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Обширные научные перспективы у нашей Кавказской горной обсерватории с уникальным оборудованием. В ближайшее время мы планируем установить [там] лазерный дальномер Луны, который позволит определять расстояние до Луны с точностью [менее] 1 мм», — сказал Садовничий, выступая на торжественном заседании, посвященном 270-летию вуза.
Глава университета указал на то, что использование прибора поможет решить ряд фундаментальных научных проблем в теории движения Луны и физике гравитации.
Кавказская горная обсерватория ГАИШ МГУ открылась в 2014 году под Кисловодском. Строительство обсерватории было начато в 2006 году на горе Шатджатмаз, где примерно половину года по ночам — чистое небо, необходимое для астрономических наблюдений.