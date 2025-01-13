Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НОК Беларуси отреагировал на скандал с браком медалей Олимпиады 2024 в Париже

В НОК сказали о ситуации с белорусскими медалями с Олимпиады 2024 в Париже.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном олимпийском комитете Беларуси отреагировали на скандал с бракованными медалями с летней Олимпиады 2024 в Париже, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее французские СМИ сообщили о том, что более 100 медалей были возвращены после Олимпиады в Париже из-за брака. Известно, что олимпийские медали стали ржаветь спустя пару месяцев после Игры.

Некоторые спортсмены публично раскритиковали качество медалей в соцсетях. Такие посты, в частности, сделали французские пловцы Максим Груссе, Клеман Секки и Йоанн Ндой-Бруар, кроме того, американский скейтбордист Найджа Хьюстон показал, как заржавела его медаль.

Производством медалей занимался Парижский монетный двор. И после скандала уже уволены три директора по качеству. В СМИ появилась информация о том, что плохое качество олимпийских медалей может быть связано с дефектом лака и несоблюдением ряда других правил производства.

В НОК Беларуси сказали, что на данный момент никто из белорусских спортсменов не обращался к организаторам парижской олимпиады по поводу некачественных медалей.

Здесь «Комсомолка» рассказывала путь белорусских спортсменов к пьедесталу Олимпиады-2024, где было завоевано четыре медали.

Кроме того, мы писали, что белорусские спортсмены-триумфаторы Олимпиады в Париже Бордиловская и Литвинович оказались влюбленной парой.

Тем временем власти соседней с Беларусью Польши хотят ограничить интернет.