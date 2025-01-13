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В Казани археологи одобрили реконструкцию Чеховского рынка

На территории разрешили проводить строительные работы.

Источник: Комсомольская правда

Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу археологов. На территории разрешили проводить строительные работы. Об этом следует из документации на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.

Реконструкция рынка будет вестись на территории свыше 9 тысяч квадратных метров. Здесь не обнаружили объектов культурного наследия.

Рынок разделят на несколько частей: основное здание, двухэтажные ряды для торговли и многофункциональный двор с галереями. Ранее «КП-Казань» показывала, как реконструируют Чеховский рынок.

археология