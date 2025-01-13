Найдена связь атипичной депрессии с генетическими факторами

Влияние генетического фактора на развитие депрессии в целом уже было установлено, но данные по атипичной депрессии были разрозненны, что не позволяло сделать выводы о генетической предрасположенности пациентов к этому заболеванию. «А высококачественные, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ», — отметила профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Беатриса Волель.