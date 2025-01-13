Найдена связь атипичной депрессии с генетическими факторами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета установили связь между атипичной депрессией и генетическими факторами, говорится в сообщении пресс-службы вуза.
Атипичная депрессия — это вид депрессивного расстройства, при котором отмечаются специфические симптомы. Например, вместо бессонницы и потери веса у пациентов наблюдается повышенный аппетит, набор веса и перепады настроения.
Ученые выяснили, что обнаруженные в организме людей с этим недугом генетические полиморфизмы, то есть вариации, связаны с геном переносчика серотонина, эндокринной регуляцией, иммунной, а также клеточной регуляцией, в частности, генами жировой массы и белка, ассоциированного с ожирением. Кроме того, по информации пресс-службы, полученные данные подтверждают, что атипичный вид большого депрессивного расстройства в определенной степени наследуется.
Влияние генетического фактора на развитие депрессии в целом уже было установлено, но данные по атипичной депрессии были разрозненны, что не позволяло сделать выводы о генетической предрасположенности пациентов к этому заболеванию. «А высококачественные, убедительные доказательства необходимы, чтобы в дальнейшем найти генетические маркеры такого расстройства, показывающие, что у человека атипичная депрессия, а не какое-либо другое заболевание, включая другие виды психических расстройств или нарушение обмена веществ», — отметила профессор кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Беатриса Волель.
В пресс-службе отметили, что специалисты уже начали поиск генетических маркеров. «Мы ведем собственное исследование — забираем кровь у своих пациентов и делаем генетические анализы, чтобы выявить взаимосвязь конкретных генов с заболеванием. Планируем получить первые результаты в течение нескольких лет», — приводятся в сообщении слова ассистента кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Дмитрия Петелина.