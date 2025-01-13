Алмаз весом 124,65 карата назвали в честь 270-летия МГУ

«Для алмазодобывающей отрасли с первых дней ее образования МГУ — это не только alma mater для наших сотрудников, но мы постоянно обращаемся к помощи в научных исследованиях. Мы благодарны вам и ценим нашу совместную работу. В компании “Алроса” сложилась уникальная традиция — в честь особых событий, в честь значимых исторических лиц мы присваиваем особо ценным алмазам имя. Мы присвоили уникальному алмазу имя “270 лет Московскому государственному университету”, — сказал Барсуков.