Алмаз весом 124,65 карата назвали в честь 270-летия МГУ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Один из самых крупных алмазов, добытых в РФ за последние годы, назван в честь 270-летия МГУ им. М. В. Ломоносова. Копию алмаза весом 124, 65 карата «270 лет Московскому государственному университету» ректору МГУ Виктору Садовничему вручил заместитель гендиректора компании «Алроса» Сергей Барсуков на торжественном мероприятии, посвященном юбилею вуза, передает корреспондент ТАСС.
«Для алмазодобывающей отрасли с первых дней ее образования МГУ — это не только alma mater для наших сотрудников, но мы постоянно обращаемся к помощи в научных исследованиях. Мы благодарны вам и ценим нашу совместную работу. В компании “Алроса” сложилась уникальная традиция — в честь особых событий, в честь значимых исторических лиц мы присваиваем особо ценным алмазам имя. Мы присвоили уникальному алмазу имя “270 лет Московскому государственному университету”, — сказал Барсуков.
Ректор МГУ поблагодарил компанию за этот ценный подарок. Он отметил, что копия алмаза будет храниться в Геологическом музее МГУ.
270-летие МГУ будет отмечаться 25 января.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова — ведущий и один из старейших вузов России, основан в 1755 году. С марта 1992 г. ректором университета является Виктор Садовничий. Сегодня на 40 факультетах университета обучается около 50 тысяч человек, в том числе 12 тыс. иностранных граждан. Ежегодно около трех тысяч студентов получают диплом с отличием.