Башкирские врачи спасли молодую женщину, у которой разорвалась маточная труба

В Башкирии врачи Верхне-Татышлинской больницы спасли женщину с опасным диагнозом. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
В реанимацию в тяжелом состоянии поступила 26-летняя пациентка с разрывом маточной трубы из-за внематочной трубной беременности. У женщины наблюдалось резко сниженное артериальное давление, учащенное сердцебиение и выраженная бледность кожи.
Специалисты провели экстренную операцию, в ходе которой удалили поврежденную трубу и остановили кровотечение. Так удалось спасти пациентку от углубления геморрагического шока.
Послеоперационный период прошел непросто, но у врачей получилось стабилизировать состояние молодой женщины. Сейчас у нее отмечается положительная динамика, лечение продолжается.
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