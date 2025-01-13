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Башкирские врачи спасли молодую женщину, у которой разорвалась маточная труба

Врачи Верхне-Татышлинской больницы спасли женщину с разрывом маточной трубы.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии врачи Верхне-Татышлинской больницы спасли женщину с опасным диагнозом. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

В реанимацию в тяжелом состоянии поступила 26-летняя пациентка с разрывом маточной трубы из-за внематочной трубной беременности. У женщины наблюдалось резко сниженное артериальное давление, учащенное сердцебиение и выраженная бледность кожи.

Специалисты провели экстренную операцию, в ходе которой удалили поврежденную трубу и остановили кровотечение. Так удалось спасти пациентку от углубления геморрагического шока.

Послеоперационный период прошел непросто, но у врачей получилось стабилизировать состояние молодой женщины. Сейчас у нее отмечается положительная динамика, лечение продолжается.

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