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Разлив мазута повлияет на турсезон в Крыму, если его не убрать в ближайшее время

Разлив нефтепродуктов в Крыму повлияет на туристический сезон в этом году, если его не убрать быстро. Об этом сообщил главы республики Сергей Аксенов в эфире телеканала Россия 24.

Источник: ТАСС

По словам Сергея Аксенова, нефтепродукты необходимо убрать до начала курортного сезона. Пляжи должны быть очищены для благоприятного турсезона. Сергей Аксенов также отметил, что в Крыму нет крупных выбросов мазута, однако решить ситуацию возможно только после поднятия со дна затонувших танкеров.

«Я знаю точно, что планы у Минтранса поднять суда есть, как это сделать, коллеги определяются, с федеральным штабом на следующей неделе все даты и способы, подходы выверяем и проинформируем общественность», — заявил глава Крыма.

нефть