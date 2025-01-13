Разлив мазута повлияет на турсезон в Крыму, если его не убрать в ближайшее время

По словам Сергея Аксенова, нефтепродукты необходимо убрать до начала курортного сезона. Пляжи должны быть очищены для благоприятного турсезона. Сергей Аксенов также отметил, что в Крыму нет крупных выбросов мазута, однако решить ситуацию возможно только после поднятия со дна затонувших танкеров.