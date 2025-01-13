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Последние новости к вечеру 13 января 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 13 января 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 13 января — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 января 2025 года.

МО сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»

Источник: AP 2024

Украинские беспилотники 11 января пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», снабжающую газопровод «Турецкий поток». ПВО сбила дроны, обломки незначительно повредили оборудование, пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме.

Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подпишут Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и выступят с заявлениями для прессы, сообщила пресс-служба Кремля.

В Армении опровергли планы по выходу из ЕАЭС

Источник: РИА "Новости"

Армения не рассматривает вопрос отказа от членства в ЕАЭС, заявил министр экономики Геворк Папоян. По его словам, главная задача властей — повышение экономической конкурентоспособности страны.

Кабмин поддержал запрет на увольнение единственного кормильца

Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете увольнения единственного кормильца в многодетной семье, но с условием доработки. Кабмин указал на риски снижения конкурентоспособности таких работников и необходимость учета доходов вне трудовых отношений.

Участники ОИ в Париже вернули более ста бракованных медалей

Источник: Freepik

Спортсмены вернули более 100 медалей с Олимпиады в Париже из-за брака: сколы и ржавчина появились на бронзовых наградах. Претензии озвучили пловец Груссе и скейтбордист Хьюстон. Проблема вызвала критику Парижского монетного двора.