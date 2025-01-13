Последние новости к вечеру 13 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 13 января 2025 года.
МО сообщило о попытке ВСУ ударить по станции «Турецкого потока»
Украинские беспилотники 11 января пытались атаковать компрессорную станцию «Русская», снабжающую газопровод «Турецкий поток». ПВО сбила дроны, обломки незначительно повредили оборудование, пострадавших нет. Станция работает в штатном режиме.
Путин подпишет договор о сотрудничестве с Ираном
Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подпишут Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном и выступят с заявлениями для прессы, сообщила пресс-служба Кремля.
В Армении опровергли планы по выходу из ЕАЭС
Армения не рассматривает вопрос отказа от членства в ЕАЭС, заявил министр экономики Геворк Папоян. По его словам, главная задача властей — повышение экономической конкурентоспособности страны.
Кабмин поддержал запрет на увольнение единственного кормильца
Правительство РФ поддержало законопроект о запрете увольнения единственного кормильца в многодетной семье, но с условием доработки. Кабмин указал на риски снижения конкурентоспособности таких работников и необходимость учета доходов вне трудовых отношений.
Участники ОИ в Париже вернули более ста бракованных медалей
Спортсмены вернули более 100 медалей с Олимпиады в Париже из-за брака: сколы и ржавчина появились на бронзовых наградах. Претензии озвучили пловец Груссе и скейтбордист Хьюстон. Проблема вызвала критику Парижского монетного двора.