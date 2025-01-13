«Нуждается в медицинской помощи»: 62-летнюю уфимку не могут отыскать уже второй день

Как сообщают волонтеры, 12 января женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 153 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в темно-коричневую куртку, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки и розовую шапку.