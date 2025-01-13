«Нуждается в медицинской помощи»: 62-летнюю уфимку не могут отыскать уже второй день

В Уфе разыскивают 62-летнюю Зульфию Зайнуллину. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, 12 января женщина ушла из дома, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 153 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные волосы и карие глаза. Была одета в темно-коричневую куртку, черно-белые брюки в мелкую клетку, черные бурки и розовую шапку.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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