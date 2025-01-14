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Кроссворд на 14 января 2025

14 января — день рождения Московской области. В честь этого события предлагаем вам проверить свои знания, разгадав кроссворд, в котором вы найдете множество интересных исторических и культурных фактов о регионе.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Интересные факты о Московской области:

1. Московскую область неофициально называют Подмосковье.

2. Исторический район Гуслицы в Подмосковье является одним из центров распространения старообрядчества.

3. Московская область — центр традиционных художественных промыслов, формирующих сувенирную промышленность России. В регионе расположены Федоскино, специализирующееся на лаковой миниатюрной живописи; Богородское, известное производством деревянной игрушки; Гжель с уникальными традициями создания керамики; Жостово, где занимаются росписью по металлу; и Павловский Посад, производящий ткани с традиционным набивным рисунком.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.