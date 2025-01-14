Кроссворд на 14 января 2025

Интересные факты о Московской области:
1. Московскую область неофициально называют Подмосковье.
2. Исторический район Гуслицы в Подмосковье является одним из центров распространения старообрядчества.
3. Московская область — центр традиционных художественных промыслов, формирующих сувенирную промышленность России. В регионе расположены Федоскино, специализирующееся на лаковой миниатюрной живописи; Богородское, известное производством деревянной игрушки; Гжель с уникальными традициями создания керамики; Жостово, где занимаются росписью по металлу; и Павловский Посад, производящий ткани с традиционным набивным рисунком.
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