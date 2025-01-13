Выявлен связанный с развитием микроцефалии при заражении вирусом Зика белок

Последующие опыты на яйцах мушек-дрозофил показали, что введение белка NS4A в их клетки фактически гарантированно приводит к развитию у них аналога микроцефалии. Это заставило ученых детально изучить то, как взаимодействовали друг с другом молекулы NS4A и ANKLE2 внутри зараженных клеток, а также проследить за тем, как менялся жизненный цикл ZIKV при почти полном отсутствии человеческого белка.