Лукашенко продлил на три года упрощенный порядок приемки домов, построенных без разрешения

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым на три года продлевается упрощенный порядок приемки в эксплуатацию одноквартирных жилых домов и нежилых построек, возведенных гражданами без разрешений и проектной документации. Речь идет о названной категории построек по всей Беларуси, за исключением тех, которые находятся на территории Минска.