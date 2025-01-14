«Продление маршрутов и запуск по парам»: в Калининграде начали курсировать новые троллейбусы

Скорее всего какой-то из этих маршрутов будет продлён в какие-то конечные пункты. Ну и, соответственно, часть маршрутов будут работать без контактной сети. Автономный ход используется в ряде случаев. Первый — если на линии возникла какая-то непредвиденная ситуация и необходимо совершить объезд. Второй момент — с учётом того, что у троллейбуса довольно-таки значительный автономный ход, он может ездить от существующих конечных станций, где заканчивается контактная сеть, до определённых точек. К примеру, сейчас есть конечная станция на Флотской. Троллейбус может, скажем, доехать до онкоцентра, вернуться обратно, встать под контактную сеть и зарядиться, — объяснил Фомин.