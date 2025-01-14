«Продление маршрутов и запуск по парам»: в Калининграде начали курсировать новые троллейбусы

В Калининграде начали курсировать новые троллейбусы. В понедельник, 13 января, на маршрут № 2 выпустили две машины. Все новые троллейбусы выйдут на линию в течение недели. Об этом на встрече с журналистами рассказал генеральный директор АО «Калининград-ГорТранс» Владимир Фомин.
Машины будут выпускать на маршрут по парам. «В этом году предприятием приобретено 15 единиц транспорта, новых троллейбусов. Это очень отрадно. Электрический транспорт не обновлялся, наверное, более 15 лет. При условии, что средний срок нормативной жизни общественного транспорта 7,5 лет», — рассказал Фомин.
В 2025 году власти планируют обновить весь парк троллейбусов в Калининграде. По словам чиновника, для этого предприятию необходимо ещё 20 единиц электротранспорта. «Всего на линию у нас выходит 28 троллейбусов, соответственно для закрытия линии с учётом резерва нам надо 33−35 единиц. Надеемся, что в этом году мы эту проблему закроем», — заявил гендиректор организации.
Троллейбусы в Калининграде курсируют по трём маршрутам: № 1, № 2 и № 7. Владимир Фомин отметил, что благодаря новым машинам одно из направлений могут продлить. Современные троллейбусы от «Синары» и «Транс-Альфы» оснащены системой автономного хода. Она позволяет преодолевать 40 километров без подключения к контактной сети.
Скорее всего какой-то из этих маршрутов будет продлён в какие-то конечные пункты. Ну и, соответственно, часть маршрутов будут работать без контактной сети. Автономный ход используется в ряде случаев. Первый — если на линии возникла какая-то непредвиденная ситуация и необходимо совершить объезд. Второй момент — с учётом того, что у троллейбуса довольно-таки значительный автономный ход, он может ездить от существующих конечных станций, где заканчивается контактная сеть, до определённых точек. К примеру, сейчас есть конечная станция на Флотской. Троллейбус может, скажем, доехать до онкоцентра, вернуться обратно, встать под контактную сеть и зарядиться, — объяснил Фомин.
В ноябре в Калининград доставили первые четыре троллейбуса «Синара» из Челябинска. Позже привезли две единицы электротранспорта «Транс-Альфа». Всего группа «Синара» поставила 13 троллейбусов. Общая сумма контрактов составляет 486 миллионов рублей.
Деньги на обновление троллейбусного парка выделили из резервного фонда правительства РФ. Калининград получил на эти цели 418,3 миллиона рублей.
В 2023 году в городе уже тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.