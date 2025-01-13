Как Казахстан готовится к весенним паводкам, рассказали в МЧС

В ведомстве добавили, что по итогам 2024 года в Перечне паводкоопасных населенных пунктов и участков находится 1 223 наименований.
Также привели примеры противопаводковых работ. Так, в Восточном Казахстане в целях прошли работы по берегоукреплению на протяжении 64 км. Отремонтировано или построено с нуля 36 километров дамб, насыпей и валов.
В Павлодарской области активно проводится целый комплекс мероприятий, из которых 21 уже успешно завершены.
Отмечается, что основной акцент в работах на укрепление земляных насыпей и создание системы отводных каналов.
В ведомстве заявили, что мероприятия по подготовке к паводковому периоду продолжаются и находятся на постоянном контроле.