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Как Казахстан готовится к весенним паводкам, рассказали в МЧС

АЛМАТЫ, 13 янв — Sputnik. В Казахстане продолжают активную подготовку к паводковому периоду 2025 года, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям, отметив, что идет координация местных исполнительных органов по реализации противопаводковых мероприятий.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

В ведомстве добавили, что по итогам 2024 года в Перечне паводкоопасных населенных пунктов и участков находится 1 223 наименований.

Также привели примеры противопаводковых работ. Так, в Восточном Казахстане в целях прошли работы по берегоукреплению на протяжении 64 км. Отремонтировано или построено с нуля 36 километров дамб, насыпей и валов.

В Павлодарской области активно проводится целый комплекс мероприятий, из которых 21 уже успешно завершены.

Отмечается, что основной акцент в работах на укрепление земляных насыпей и создание системы отводных каналов.

В ведомстве заявили, что мероприятия по подготовке к паводковому периоду продолжаются и находятся на постоянном контроле.

МЧС
экология