Ким Кардашьян призвала повысить оплату участвующим в тушении пожаров в США заключенным

Кроме того, Кардашьян подчеркнула, что им платят по одному доллару в час, и данная ставка не повышалась с 1984 года. При этом она отметила, что недавно было заключено соглашение об увеличении оплаты труда заключенных до пяти долларов в час, но оно было отклонено в последнюю минуту. «Я призываю Ньюсома сделать то, чего не делал ни один губернатор за четыре десятилетия, и повысить зарплату заключенным пожарным до ставки, которая будет соответствовать человеку, рискующему своей жизнью ради спасения других людей и их домов», — заключила бизнесвумен.