Впервые зафиксировано резкое ускорение вспышек сверхмассивной черной дыры

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международный коллектив астрофизиков впервые зафиксировал резкое ускорение в частоте вспышек сверхмассивной дыры в созвездии Дракона — всего за два года наблюдений период между всплесками ее активности сократился с 18 до 7 минут. Эти вспышки предположительно порождаются белым карликом, периодически сближающимся с черной дырой, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Данное небесное тело является самым близким к черной дыре объектом, о существовании которого мы знаем. Это свидетельствует о том, что компактные объекты, подобные белым карликам, могут существовать относительно долгое время у самой кромки горизонта событий сверхмассивных черных дыр», — пояснила научный сотрудник MIT Меган Мастерсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые совершили это открытие при наблюдениях за сверхмассивной черной дырой 1ES 1927+654, расположенной в созвездии Дракона в относительно близкой к нам галактике, которая удалена от Млечного пути всего на 268 миллионов световых лет. Она впервые привлекла внимание астрономов в 2018 году, когда ученые зафиксировали резкое падение в яркости ее рентгеновского свечения и начало периодических «мерцаний» этого объекта.
В прошлом астрономы никогда не сталкивались с подобным поведением сверхмассивных черных дыр, что побудило их начать фактически постоянные наблюдения за 1ES 1927+654 при помощи орбитального телескопа XMM-Newton и прибора NICER на борту МКС. Два года назад астрономы столкнулись с еще одним необычным феноменом — данная сверхмассивная черная дыра начала вырабатывать периодические вспышки, частота которых изначально составляла порядка одного раза в 18 минут.
За последующие два года эти вспышки не исчезли, однако интервал между ними сократился фактически более чем вдвое — теперь они происходят один раз в семь минут, что говорит о существенных изменениях в положении вырабатывающего их объекта на орбите вокруг черной дыры. Как показывают расчеты ученых, это невидимое небесное тело движется по очень вытянутой орбите вокруг 1ES 1927+654 и периодически сближается с ее горизонтом событий на минимально возможное расстояние, порядка нескольких миллионов километров.
Подобные сближения, как предполагают исследователи, может пережить лишь очень небольшой и компактный объект, на роль которого претендует белый карлик — ядро «выгоревшей» звезды, чья масса примерно в десять раз меньше, чем у Солнца. Его сближения и взаимодействия с черной дырой должны порождать достаточно сильные гравитационные волны, которые в теории сможет уловить орбитальный гравитационный телескоп LISA, планируемый к выводу в космос в 2035 году, подытожили ученые.