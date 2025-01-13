Впервые зафиксировано резкое ускорение вспышек сверхмассивной черной дыры

За последующие два года эти вспышки не исчезли, однако интервал между ними сократился фактически более чем вдвое — теперь они происходят один раз в семь минут, что говорит о существенных изменениях в положении вырабатывающего их объекта на орбите вокруг черной дыры. Как показывают расчеты ученых, это невидимое небесное тело движется по очень вытянутой орбите вокруг 1ES 1927+654 и периодически сближается с ее горизонтом событий на минимально возможное расстояние, порядка нескольких миллионов километров.