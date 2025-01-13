Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в Минске

«Вакцинация является самым эффективным и простым способом защиты от инфекционных заболеваний. Вакцина защищает нас на протяжении всей жизни с момента рождения. Откладывая вакцинацию, наши пациенты подвергают себя серьезному риску заболеть. Кампания по вакцинации длится в нашей республике, в принципе, круглый год. Кампания вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции активно начинается с осени. В этом году она была продлена и в настоящее время продолжается», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части 34-й поликлиники Марина Пацикалик.
Она отметила, что в поликлинику поступила новая вакцина «Конвасэл» российского производства. «Мы активно работаем с нашим населением, приглашаем на вакцинацию по телефону, рассылаем письма, оставляем объявления на подъездах и различные памятки в почтовых ящиках, выступаем в СМИ. Информация размещена на сайте, а также на информационных стендах. Проходит разъяснительная работа каждого нашего медицинского работника с каждым пациентом индивидуально», — добавила Марина Пацикалик.
По ее словам, есть случаи, когда удавалось переубедить пациентов, которые были против вакцинации. Иногда с такими пациентами разъяснительную беседу проводит медицинская сестра общей практики, врач общей практики или другой медицинский специалист, заведующий отделением и даже заместитель главного врача. Все в той или иной степени участвуют в работе с населением.
Так, Алина Шурмей начала ежегодно прививаться с тех пор, как сама стала работать экономистом именно в поликлинике. «Я считаю, что очень важно прививаться каждый год. Не стоит бояться. Прививки переносятся хорошо. В моей семье прививаются все: и муж, и родители. Сейчас я прививаюсь от коронавируса, но у нас можно бесплатно привиться и от гриппа», — подчеркнула она.
Ника Зарнадзе узнала о вакцинации от медсестры. Вакцинируется и от гриппа, и от коронавируса она каждый год, и эта привычка существует у нее еще с детства. Поскольку в поликлинике все быстро и понятно объясняют, у нее нет никаких беспокойств и переживаний по этому поводу. По мнению Ники, вакцинироваться важно, ведь создается коллективный иммунитет, который помогает переживать болезни.
Марина Козел серьезно переболела коронавирусом и это стало толчком к тому, чтобы вакцинироваться каждый год. «У меня в семье обязательно привиты все, ведь я рассказывала им, как тяжело переболела. Конечно, силой вакцинироваться никого не заставишь, но я показала на своем примере, что это важно. Когда я стала вакцинироваться от гриппа и коронавируса, то болезни стали проходить в той форме, которую легко перенести, поэтому я считаю, что нельзя пренебрегать такой серьезной защитой от вирусов», — подытожила она.