Как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции в Минске

Марина Козел серьезно переболела коронавирусом и это стало толчком к тому, чтобы вакцинироваться каждый год. «У меня в семье обязательно привиты все, ведь я рассказывала им, как тяжело переболела. Конечно, силой вакцинироваться никого не заставишь, но я показала на своем примере, что это важно. Когда я стала вакцинироваться от гриппа и коронавируса, то болезни стали проходить в той форме, которую легко перенести, поэтому я считаю, что нельзя пренебрегать такой серьезной защитой от вирусов», — подытожила она.