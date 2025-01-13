Умерла известная польская актриса Барбара Рыльска

В 1959 году Барбара Рыльска окончила Государственное театральное училище в Варшаве и в этом же году дебютировала в театре. Выступала в варшавских театрах: «Комедиа» (1959−66), «Людовы» (1966−74) и «Квадрат» (1974−2013). Затем она появилась в программе «Полдень у микрофона». В 1960-е годы артистка пять раз выигрывала «Золотую и Серебряную маски» на экспресс-плебисците в Вечорном для самых популярных телевизионных актеров. Многим зрителям она запомнилась ролью жены «вечного» режиссера в фильме «Особо опасен, разыскивается», где произнесла фразу: «Мой муж… Мой муж — режиссер по профессии».