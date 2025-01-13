Умерла известная польская актриса Барбара Рыльска

Об этом пишет издание Onet со ссылкой на Союз актеров польских сцен.
«Мы с сожалением сообщаем очень печальную новость. Барбара Рыльска умерла в возрасте 89 лет».
Как уточняется, актриса скончалась в ночь с 10 на 11 января.
Отметим, что многие СМИ перепутали актрис и заявили о смерти Барбары Брыльски, ставшей известной благодаря роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
В 1959 году Барбара Рыльска окончила Государственное театральное училище в Варшаве и в этом же году дебютировала в театре. Выступала в варшавских театрах: «Комедиа» (1959−66), «Людовы» (1966−74) и «Квадрат» (1974−2013). Затем она появилась в программе «Полдень у микрофона». В 1960-е годы артистка пять раз выигрывала «Золотую и Серебряную маски» на экспресс-плебисците в Вечорном для самых популярных телевизионных актеров. Многим зрителям она запомнилась ролью жены «вечного» режиссера в фильме «Особо опасен, разыскивается», где произнесла фразу: «Мой муж… Мой муж — режиссер по профессии».