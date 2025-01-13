Пассажирские автобусы № 167п и № 258п начнут ездить в Уфе по новым маршрутам

Пассажирские автобусы № 167п и № 258п начнут ездить по новым маршрутам. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Как утверждают чиновники, изменить маршруты было решено после множества просьб граждан, а также для того, чтобы повысить безопасность и качество транспортного обслуживания.
Поскольку на остановке «ЖК “Цветы Башкирии” был затруднен разворот для больших автобусов, № 167п теперь будет ходить в прямом направлении с заездом на остановку “Академика Сулейманова” в ЖК “Цветы Башкирии”, а в обратном направлении — без заезда. Маршрут будет проходить по улице Заки Валиди до Телецентра и останавливаться на Гостином Дворе.
Фото: Минтранс Башкирии Фото: Минтранс Башкирии Фото: Минтранс Башкирии Фото: Минтранс Башкирии.
Маршрут № 258п продлили до остановки «ЖК “Город Природы”. Теперь автобус не будет заезжать на улицу Генерала Кусимова, где отсутствует разворотная площадка для автобусов.
Фото: Минтранс Башкирии.
— Просим пассажиров быть внимательными и учитывать данные изменения, — заявили в Минтрансе республики.
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