Пассажирские автобусы № 167п и № 258п начнут ездить в Уфе по новым маршрутам

Поскольку на остановке «ЖК “Цветы Башкирии” был затруднен разворот для больших автобусов, № 167п теперь будет ходить в прямом направлении с заездом на остановку “Академика Сулейманова” в ЖК “Цветы Башкирии”, а в обратном направлении — без заезда. Маршрут будет проходить по улице Заки Валиди до Телецентра и останавливаться на Гостином Дворе.