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Ростов вечером 13 января сковали пробки в семь баллов

Ростовчане сообщили о семибалльных пробках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 13 января образрвались семибалльные пробки. Об этом сообщили горожане.

По данным «Яндекс Карт», заторы образовались практически во всех районах города. Так, пробки есть в самом центре Ростова — автомобили стоят на улице Красноармейской, Ворошиловском проспекте, на улице Большой Садовой и в районе Театральной площади. Также заторы есть на улице Береговой. С трудом автомобили двигаются и в районе ЦГБ.

Также заторы есть на улице Станиславского, проспекте Сиверса и улице Спартаковской.