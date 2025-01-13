Ростов вечером 13 января сковали пробки в семь баллов

По данным «Яндекс Карт», заторы образовались практически во всех районах города. Так, пробки есть в самом центре Ростова — автомобили стоят на улице Красноармейской, Ворошиловском проспекте, на улице Большой Садовой и в районе Театральной площади. Также заторы есть на улице Береговой. С трудом автомобили двигаются и в районе ЦГБ.