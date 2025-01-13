В Узбекистане доноры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Как получить статус «почётного донора»?
На данный момент для этого необходимо сдать кровь безвозмездно не менее 40 раз. Кстати, такой статус даёт не только бесплатный проезд, но и единовременную премию в размере 15 БРВ (около 5,6 млн сумов).
Пока документ не опубликован в открытом доступе, поэтому остается ряд вопросов:
- Изменятся ли критерии для получения статуса?
- Будет ли бесплатный проезд предоставляться пожизненно или, например, на год или два?
Важно знать
В Узбекистане сдавать кровь можно с интервалом каждые два месяца для мужчин и три месяца для женщин. Таким образом, мужчина может сдавать кровь до 6 раз в год, а на бесплатный проезд теоретически заработать минимум за 6,5 лет.
Как вам такая инициатива? Станет ли она дополнительной мотивацией для доноров? Делитесь мнением в комментариях!