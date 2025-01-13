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В Узбекистане доноры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Депутаты приступили к обсуждению законопроекта, который предоставит «почётным донорам» возможность бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта (кроме маршруток).

Источник: Vaib.Uz

Как получить статус «почётного донора»?

На данный момент для этого необходимо сдать кровь безвозмездно не менее 40 раз. Кстати, такой статус даёт не только бесплатный проезд, но и единовременную премию в размере 15 БРВ (около 5,6 млн сумов).

Пока документ не опубликован в открытом доступе, поэтому остается ряд вопросов:

  • Изменятся ли критерии для получения статуса?
  • Будет ли бесплатный проезд предоставляться пожизненно или, например, на год или два?

Важно знать

В Узбекистане сдавать кровь можно с интервалом каждые два месяца для мужчин и три месяца для женщин. Таким образом, мужчина может сдавать кровь до 6 раз в год, а на бесплатный проезд теоретически заработать минимум за 6,5 лет.

Как вам такая инициатива? Станет ли она дополнительной мотивацией для доноров? Делитесь мнением в комментариях!