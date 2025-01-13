Загрязненный мазутом на Кубани песок очистят биопрепаратом

Четыре специализированных предприятия занимаются в Краснодарском крае очисткой загрязненного мазутом песка. В Темрюкском районе это «Сириус» и «Биопотенциал», в Абинском районе — «Агентство “Ртутная безопасность”, в Крымском районе — “Экобио”.
Загрязненный мазутом песок очищают биологическим способом. Для этого используют биопрепарат отечественного производства — это бактерии, которые поглощают нефтепродукты. Специалисты обработали уже 1 тыс. тонн песка. Всего на сегодняшний день полигон предприятия принял 3,6 тыс. тонн замазученного грунта. Оставшийся объем обработают в ближайшие 4−5 дней. Завершить весь процесс очищения песка от мазута планируют в течение 1,5−2 месяцев , — говорится в комментарии оперштаба в части работ на предприятии «Экобио» из Крымского района.
В свою очередь начальник экологического отдела предприятия «Экобио» Светлана Корелина пояснила, что песок высыпают на забетонированную площадку слоем, толщина которого составляет 40−70 см, затем распыляют препарат, перемешивают, обеспечивая поступление воздуха, добавляют азотные и фосфорные удобрения. После этого каждые 10−15 дней аккредитованная лаборатория отбирает пробы на содержание нефтепродуктов, и в зависимости от их результатов принимаются дополнительные меры по очистке.