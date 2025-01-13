Пьяный полицейский устроил массовую смертельную аварию в Стерлитамаке

По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Полицейского по ходатайству следователя на два месяца заключили под стражу. Кроме того, в отношении него проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел.