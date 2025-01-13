Пьяный полицейский устроил массовую смертельную аварию в Стерлитамаке

В башкирском городе Стерлитамаке арестовали устроившего массовое смертельное ДТП полицейского. Об этом рассказали пресс-службы Следственного комитета и МВД республики.
Трагедия случилась вечером в минувшую субботу — 11 января. Согласно версии следствия, пьяный полицейский за рулем Toyota Camry ехал по улице Уфимский тракт и столкнулся с Mercedes-Benz, который после этого оказался на «встречке» и врезался в Nissan X-Trail. В результате происшествия водитель «Мерседеса» скончался, а водитель «Ниссана» был госпитализирован.
По факту ЧП было заведено уголовное дело по статье «Нарушении правил дорожного движения, совершенном лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека». Полицейского по ходатайству следователя на два месяца заключили под стражу. Кроме того, в отношении него проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел.
— По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, проводятся следственные действия с целью сбора и фиксации доказательственной базы, — сообщает СК.
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