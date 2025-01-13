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Жителей Ростовской области предупредили о геомагнитной буре

На Ростовскую область надвигается геомагнитный шторм.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о геомагнитной буре. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По словам специалиста, шторм накроет не только Ростовскую область, но и всю Россию в целом. Причиной мощной геомагнитной атаки стала дыра в плазме солнца. Она спровоцировала ускорение солнечного ветра с 400 до 600 километров в секунду. Такая ситуация продержится еще неделю. Ученые также добавили, что плюсом такого явления стали полярные сияния.