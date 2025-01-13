Жителей Ростовской области предупредили о геомагнитной буре

По словам специалиста, шторм накроет не только Ростовскую область, но и всю Россию в целом. Причиной мощной геомагнитной атаки стала дыра в плазме солнца. Она спровоцировала ускорение солнечного ветра с 400 до 600 километров в секунду. Такая ситуация продержится еще неделю. Ученые также добавили, что плюсом такого явления стали полярные сияния.