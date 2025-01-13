Созданы экспериментальные методики экстракции и микрокапсулирования

По данным пресс-службы, специалисты международной лаборатории СКФУ в работе использовали природный полисахарид из панцирей креветок и крабов — хитозан, который способен формировать прочные пленки для создания микрокапсул. В общем над проектом в течение трех лет работали 30 ученых, в том числе из Словении и Белоруссии.