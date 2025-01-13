Созданы экспериментальные методики экстракции и микрокапсулирования

СТАВРОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Международный коллектив ученых Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) разработал экспериментальные методики микрокапсулирования и экстракции полезных веществ для создания продуктов питания нового поколения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе вуза.
«Учеными созданы экспериментальные методики экстракции биологически активных веществ из растительного сырья и микроводорослей, микроинкапсулирования молочнокислых бактерий и лактозосбраживающих дрожжей, разработаны экспериментальные методики получения иммобилизованных наноструктур с биологически активными веществами методом электроспиннинга. На основе технической документации ученых СКФУ создан уникальный и пилотный экземпляр капсулятора, который позволяет производить микрокапсулы размером с крупинку манки», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, специалисты международной лаборатории СКФУ в работе использовали природный полисахарид из панцирей креветок и крабов — хитозан, который способен формировать прочные пленки для создания микрокапсул. В общем над проектом в течение трех лет работали 30 ученых, в том числе из Словении и Белоруссии.
«Капсулированные формы пищевых добавок имеют высокий потребительский спрос и интерес со стороны российских производителей. Задача нашего научного коллектива состояла в разработке методики создания экстрактов биологически активных веществ растительного сырья и гидролизатов сывороточных белков молока с использованием пилотного инкапсулятора», — передает пресс-служба слова члена-корреспондента Российской академии наук, доктора технических наук, профессора Ивана Евдокимова.
В рамках проекта в СКФУ также создана лаборатория пищевой и промышленной биотехнологии, разработаны и внедрены образовательные программы подготовки кадров высшей квалификации по научным специальностям аспирантуры «Пищевые системы», «Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ», по программам магистратуры профиля «Биотехнология продуктов функционального питания и биологически активных веществ» и «Продукты питания животного происхождения», «Высокотехнологичные производства мясных и молочных продуктов нового поколения для эффективного здоровьесбережения».