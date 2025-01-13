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19-дневные поиски мужчину, пропавшего по дороге из Москвы в Кумертау, внезапно свернули

Завершились поиски пропавшего по пути из Москвы в Кумертау мужчины.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 января, подошли к концу пропавшего 37-летнего мужчины. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно с 25 декабря, 29 числа он должен был выехать из Москвы в Кумертау, однако этого не произошло. К счастью, меньше получаса назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден. Жив. Благодарим всех за содействие в поиске! — заявили добровольцы.

Где все эти почти три недели был мужчина и почему долго не выходил на связь — не уточняется.

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