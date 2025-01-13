19-дневные поиски мужчину, пропавшего по дороге из Москвы в Кумертау, внезапно свернули

Что-либо о местонахождении мужчины перестало быть известно с 25 декабря, 29 числа он должен был выехать из Москвы в Кумертау, однако этого не произошло. К счастью, меньше получаса назад волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.