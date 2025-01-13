Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы

«Наш специальный “пчелиный центр” расположен на Карадаге. Там мы проводим исследования. И все землетрясения, что были — и в Форосе в 22 июня 2023 года, и в районе Керчи — не только вчера, но и в прошлом году, 1 сентября, когда было 4 балла, все эти три землетрясения пчелы “регистрируют”».