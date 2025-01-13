Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы

Как рассказал ученый, в задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет пчелам компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.
«Наш специальный “пчелиный центр” расположен на Карадаге. Там мы проводим исследования. И все землетрясения, что были — и в Форосе в 22 июня 2023 года, и в районе Керчи — не только вчера, но и в прошлом году, 1 сентября, когда было 4 балла, все эти три землетрясения пчелы “регистрируют”».
Пчелы — это особи, которые между собой «разговаривают», используя магнитное поле, и когда их поведение меняется, возникают характерные изменения уровня шума, это дает основания говорить о неких предвестниках землетрясения, отметил собеседник.
«По поведению пчел за несколько дней видно, что, возможно, будет землетрясение. Видеть и слышать, предвещать большие землетрясения пчелы могут», — уверен Вольвач.
При этом сами пчелы не знают, что будет землетрясение, они не пытаются никуда улететь, ученые их наблюдают как биологический источник, при этом биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.
По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина, радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в он рассказал в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут «докатываться» до нашего полуострова, а именно до Керчи.