Врио губернатора Ростовской области поручил разобраться с ценами на проезд в Новочеркасске. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети.
Вопрос повышения стоимости проезда врио губернатора обсудил в ходе оперативного совещания. Отметим, что цена за проезд в общественном транспорте выросла до 50 рублей. Речь идет о маршруте № 340. Он соединяет центр города с микрорайоном Донской.
Юрий Слюсарь поручил замгубернатора — министру транспорта региона Алене Беликовой оперативно решить эту проблему.