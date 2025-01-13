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Врио губернатора Ростовской области поручил разобраться с ценами на проезд в Новочеркасске

В Новочеркасске стоимость проезда выросла до 50 рублей.
Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области поручил разобраться с ценами на проезд в Новочеркасске. Об этом Юрий Слюсарь сообщил на своей странице в социальной сети.

Вопрос повышения стоимости проезда врио губернатора обсудил в ходе оперативного совещания. Отметим, что цена за проезд в общественном транспорте выросла до 50 рублей. Речь идет о маршруте № 340. Он соединяет центр города с микрорайоном Донской.

Юрий Слюсарь поручил замгубернатора — министру транспорта региона Алене Беликовой оперативно решить эту проблему.