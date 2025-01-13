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Уфимский автобусный маршрут № 207 на временное обслуживание отдали частнику

В Уфе маршрут № 207 три месяца будет обслуживать частный перевозчик.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе автобусный маршрут № 207 на временное обслуживание отдали частному перевозчику. Об этом со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщило издание «Ъ-Уфа».

Временное свидетельство и карты маршрута «Уфимский ДОК — Торгово-сервисный комплекс “Пушкинский” на время открытого конкурса по определению нового перевозчика власти выдали “Уфимским автобусным линиям”.

Отметим, в минувшем декабре из-за неоднократных административных нарушений водителей Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд по иску мэрии лишил права на обслуживание маршрута № 207 «Инженерный центр “Техника”.

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