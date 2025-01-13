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Разлив мазута в Черном море: последние новости на 13 января 2025 года

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Как ликвидируют последствия разлива мазута, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

На владельцев потерпевших крушение танкеров подали в суд

Источник: РИА "Новости"

В Арбитражный суд Краснодарского края поданы заявления о привлечении к ответственности владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Загрязненный мазутом на Кубани песок очистят биопрепаратом

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

На Кубани продолжается очистка пляжей от мазута, загрязнившего песок после ЧП с танкерами. Используются биопрепараты. Уже обработано 1 тыс. тонн песка, все работы планируют завершить в течение 1,5−2 месяцев.

Разлив мазута повлияет на турсезон в Крыму, если его не убрать в ближайшее время

Разлив нефтепродуктов в Крыму может повлиять на турсезон, если не устранить загрязнение до его начала, заявил Сергей Аксенов. Для полной очистки нужно поднять затонувшие танкеры, Минтранс уточняет сроки и методы работ.

Как стать волонтером и помочь в уборке мазута

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

После разлива нефтепродуктов в Керченском проливе объявлен набор волонтеров для очистки территорий и спасения птиц. Добровольцы могут зарегистрироваться на портале Добро.рф, получить экипировку и помощь в жилье.

нефть