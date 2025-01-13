Разлив мазута в Черном море: последние новости на 13 января 2025 года

На владельцев потерпевших крушение танкеров подали в суд
В Арбитражный суд Краснодарского края поданы заявления о привлечении к ответственности владельцев танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», затонувших в Керченском проливе в декабре 2024 года.
Загрязненный мазутом на Кубани песок очистят биопрепаратом
На Кубани продолжается очистка пляжей от мазута, загрязнившего песок после ЧП с танкерами. Используются биопрепараты. Уже обработано 1 тыс. тонн песка, все работы планируют завершить в течение 1,5−2 месяцев.
Разлив мазута повлияет на турсезон в Крыму, если его не убрать в ближайшее время
Как стать волонтером и помочь в уборке мазута
После разлива нефтепродуктов в Керченском проливе объявлен набор волонтеров для очистки территорий и спасения птиц. Добровольцы могут зарегистрироваться на портале Добро.рф, получить экипировку и помощь в жилье.