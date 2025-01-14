Жителям Пермского края стали приходить сообщения от лжесотрудников Минприроды

«Если вам пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. В случае, если вы стали жертвой мошенничества или вам известны подозрительные активности, просьба незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам. Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — предупреждают в Министерстве.