Жителям Пермского края стали приходить сообщения от лжесотрудников Минприроды

Мошенники начали практиковать новые схемы обмана. Жителям Пермского края поступают сообщения от сотрудников министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона. Об этом информирует ведомство.
13 января были зарегистрированы случаи рассылок сообщений с фейковых аккаунтов Минприроды края. Злоумышленники пытаются заполучить личные данные, привлечь внимание или даже получить финансовую выгоду.
«Если вам пришло подобное сообщение, проигнорируйте его и заблокируйте аккаунт отправителя. В случае, если вы стали жертвой мошенничества или вам известны подозрительные активности, просьба незамедлительно сообщить об этом правоохранительным органам. Призываем вас сохранять бдительность и не поддаваться на провокации», — предупреждают в Министерстве.